Microsoft Surface Duo si fa vedere, perlomeno internamente, in un video

Microsoft Surface Duo, l'iconico smartphone dual screen dell'azienda di Redmond, è ormai in procinto di raggiungere gli scaffali, dato che la data di lancio è fissata per il 10 settembre 2020. Nel frattempo, possiamo dare uno sguardo più approfondito al dispositivo, grazie alla pubblicazione di un video.

Infatti, CNET ha avuto modo di mettere le mani su un primo prototipo dello smartphone. Si tratta, dunque, di un first look "ufficioso", anche se c'è una particolarità: l'unità che si vede nel video pubblicato su YouTube non è funzionante, dato che è pensata semplicemente per mettere in mostra i componenti interni di Surface Duo.

È dunque probabile che Microsoft non abbia ancora finito di lavorare al software, come fatto notare anche da MSPowerUser. In ogni caso, se volete un'anteprima di quanto verrà offerto dallo smartphone dual screen, vi consigliamo di consultare la nostra prova dell'SDK di Surface Duo. Per il resto, il video, che potete vedere tramite il player presente qui sopra, è una buona occasione per dare un'occhiata più da vicino al dispositivo.

Piccola curiosità: nell'unità fornita a CNET da parte di Microsoft gli schermi interni sono stati sostituiti con dei pannelli trasparenti, in modo da mostrare l'hardware. Insomma, al momento nessuno al di fuori dell'azienda di Redmond ha testato effettivamente il dispositivo. Tuttavia, non manca poi molto al 10 settembre 2020.