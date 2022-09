Microsoft Surface da gaming in arrivo? Trapela la scheda tecnica completa

Microsoft ha lanciato Surface Pro 8 lo scorso marzo, ma ora sembra essere pronta a tornare nel settore laptop con un dispositivo del tutto nuovo, che potrebbe fare la felicità di molti utenti. Stiamo parlando del primo Surface Laptop da gaming, la cui esistenza è stata rivelata da un portale di settore.

MyLaptopGuide, infatti, ha svelato le specifiche di quello che sembra essere il primo laptop da gaming mai realizzato da Microsoft, che dovrebbe inaugurare la linea "gaming" dei dispositivi Surface. Finora, infatti, i device Surface si sono sempre focalizzati sui professionisti, i creativi e gli studenti, senza alcuna incursione nel mondo videoludico.

Come potete vedere dall'immagine in calce, del device è trapelata la scheda tecnica completa, che ci rivela che esso sarà disponibile in due varianti, rispettivamente con CPU Intel Core i5-12500H e Intel Core i7-12700H. La prima, lo ricordiamo, è un processore a 12 Core e 16 Thread, con una frequenza di clock massima di 4,50 GHz e una cache da 18 MB; la seconda, invece, è una CPU a 14 Core e 20 Thread, con un clock massimo di 4,70 GHz e una cache da 24 MB.

Per quanto riguarda la scheda video, il modello con CPU Intel Core i5 avrà una RTX 3050 Ti con 4 GB di VRAM GDDR6, mentre il modello con CPU Intel Core i7 sarà dotato di una scheda grafica RTX 3070 Ti con 8 GB di VRAM GDDR6. Lato memoria, invece, entrambi i modelli saranno disponibili con SSD da 128, 256 o 512 GB, oppure da 1 TB o 2 TB. Non ci sono invece notizie sulla RAM, che però possiamo ipotizzare essere pari a 16 GB.

Come ogni prodotto Microsoft che si rispetti, il device avrà Windows 11 preinstallato e sarà dotato, tra le altre cose, di tre porte USB-C, del jack audio da 3,5 mm e di un connettore Surface. Lo schermo del laptop, sarà un display PixelSense da 16" con refresh rate fino a 165 Hz e risoluzione di 2560 x 1440 pixel.