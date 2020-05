Microsoft Surface Go 2: arrivano nuove immagini e conferme sulle specifiche

Microsoft si sta preparando a lanciare il prossimo Surface Book 3 a fianco del quale dovrebbe essere annunciato anche il nuovo convertibile di fascia più economica, il Surface Go 2. Quest'ultimo dovrebbe presentare specifiche aggiornate ed andrà a sostituire il modello di prima generazione.

Nelle scorse settimane, si sono fatte sempre più intense le voci sul nuovo Go 2 e nelle ultime ore, in rete, sono trapelate nuove immagini e nuove specifiche. Secondo un rapporto di WinFuture, il prossimo device manterrà il design già visto sul precedente modello ma presenterà un display leggermente più grande, raggiungendo i 10,5 pollici.

Microsoft ha lavorato per aumentare la risoluzione e portarla all'FHD (1920 x 1080p), riducendo allo stesso tempo le cornici, avvicinandosi agli standard attuali attuati dalla concorrenza. Le dimensioni fisiche del dispositivo rimarranno invariate, rendendolo così compatibile con le cover utilizzate nella versione precedente e già disponibili sul mercato.

Il Surface Go 2 arriverà in due varianti con specifiche differenziate. La prima prevede l’implementazione di un processore Intel Gold 4425Y, mentre l'altra ospiterà il chipset Intel Core m3-8100Y. Secondo quanto riferito, l’azienda di Redmond potrebbe aggiungere anche il supporto al 4G LTE ed il supporto al WiFi 6 a partire dal modello base.

Tra le altre caratteristiche, il nuovo 2 in 1 sarà equipaggiato con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Per questa variante il prezzo potrebbe essere di 459 euro. La versione di fascia più alta con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna sarà invece venduta a 629 EUR. Non dovrebbe mancare anche una versione con 256 GB di archiviazione ma, al momento, non sono emersi altri dettagli sui prezzi dei modelli con Core m3.