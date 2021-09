Microsoft Surface Go 3 si mostra prima del lancio: le novità sotto la scocca

È già noto che l’evento Microsoft del 22 settembre sarà completamente dedicato ai nuovi dispositivi della gamma Surface, tra i quali apparirà anche il modello Surface Go 3, di cui nelle ultime ore sono apparsi in rete alcuni rapporti approfonditi in merito alle possibili specifiche tecniche.

Grazie ai colleghi tedeschi di WinFuture ora sappiamo che Surface Go 3 dovrebbe mantenere la stessa estetica del predecessore con display Full HD da 10,5 pollici e medesimo design fanless. Sotto la scocca in lega di magnesio, però, è previsto un upgrade sostanziale per migliorare le performance, come ci si può aspettare dal cambio generazionale dei dispositivi.

Di conseguenza, secondo WinFuture, Surface Go 3 potrebbe giungere con processori Intel Amber Lake, in particolare il SoC Intel Core i3-10100Y quad-core con frequenza base di 1,3 GHz e clock Boost fino a 3,9 GHz, accompagnato da un massimo di 8 GB di RAM. Per il modello base, invece, si parla della dotazione del chip dual-core Intel Pentium Gold 6500 Y di fascia bassa con clock a 1,1 GHz base e 3,4 GHz Boost, assieme a 4 GB di RAM.

Per entrambi i modelli attualmente non sono note informazioni relativamente ai prezzi sul mercato, per i quali sarà quindi necessario aspettare fino al 22 settembre prossimo.

Restando nell’universo Microsoft, ricordiamo che sul sito ufficiale del colosso statunitense sono disponibili tante “Offerte per il rientro” su dispositivi Surface, con sconti fino al 35%.