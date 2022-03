Microsoft Surface Go 3 al prezzo più basso di sempre su Amazon

Assieme al Microsoft Surface Pro 8 in offerta al prezzo più basso di sempre, Amazon ha deciso di rilanciare anche un altro degli ultimi dispositivi del colosso di Redmond a cifre ottime. Si parla del Microsoft Surface Go 3 in sconto al minimo storico: ecco i tre modelli ora disponibili sul portale di e-commerce.

Sconti Amazon su Microsoft Surface Go 3

Microsoft Surface Go 3 - P/8GB/128GB Tablet 10.5", 8 GB RAM, 128 GB SSD, Intel Pentium Gold 6500Y, Windows 11 Home in S mode, Platino: 549 Euro

- P/8GB/128GB Tablet 10.5", 8 GB RAM, 128 GB SSD, Intel Pentium Gold 6500Y, Windows 11 Home in S mode, Platino: 549 Euro Microsoft Surface Go 3 - 10,5" Processore quad-core Intel Core(tm) i3-10100Y di decima generazione 8GB/128GB Wi-Fi Nero: 629 Euro

- 10,5" Processore quad-core Intel Core(tm) i3-10100Y di decima generazione 8GB/128GB Wi-Fi Nero: 629 Euro Microsoft Surface Go 3 - 10,5" Processore quad-core Intel Core(tm) i3-10100Y di decima generazione 8GB/128GB LTE Nero: 719 Euro

Tra i tre modelli citati, solamente il primo con Intel Pentium Gold 6500Y viene proposto a un prezzo che non costituisce il minimo storico registrato su Amazon; ciononostante, resta sempre una promozione interessante. Vendita e spedizione spettano alla società statunitense, la quale offre la consegna in un giorno ai clienti abbonati a Prime. Inoltre, se siete abbonati a Prime Student godrete di uno sconto ulteriore tra i 12 e i 15 Euro sul prezzo finale. Infine, segnaliamo l’assenza di chiare tempistiche di conclusione di questi tagli di prezzo.

