Microsoft Surface Go 3 si rivela in altri dettagli: migliorano CPU e batteria

Nel corso di settembre abbiamo già trattato le ultime indiscrezioni di mercato su Surface Go 3, tablet d’ultima generazione il cui debutto è atteso per l’evento Microsoft del 22 settembre. Nella giornata odierna, però, un rivenditore thailandese ha fatto trapelare altri dettagli tecnici interessanti.

Stando a quanto segnalato da Roland Quandt di WinFuture, infatti, la catena ITCity avrebbe pubblicato erroneamente le specifiche tecniche del dispositivo: ciò che si nota immediatamente è la presunta dotazione di un processore dual-core Intel Pentium Gold 6500Y o, in alternativa, della CPU quad-core Intel Core i3-10100Y, entrambi operanti senza ventola e, comunque, pronti a offrire prestazioni migliori rispetto al predecessore.

Per il resto, Surface Go 3 mantiene componenti pressoché identiche all’attuale Surface Go 2: si parla di un display touchscreen da 10,5 pollici con risoluzione 1920 x 1280, mentre sotto la scocca dovrebbero figurare 4 o 8 GB di RAM e 64 GB di archiviazione eMMC o, altrimenti, un SSD da 128 GB. Lato fotocamera si vocifera invece la dotazione di un sensore anteriore da 5 MP e uno posteriore da 8 MP; la batteria dovrebbe migliorare, offrendo un’autonomia dichiarata di massimo 13 ore.

Come sistema operativo si dovrebbe trovare Windows 11 Home in modalità S già installato al lancio, mentre il prezzo dovrebbe aggirarsi tra i 380 e i 575 Euro, rispettivamente per la variante di fascia bassa e quella più performante. Trattandosi però di conversioni dirette dalla valuta thailandese e, in generale, di semplici rumor, consigliamo di prendere questi dati e quelli citati sopra con le pinze.

Nel mentre, Microsoft ha rivelato la data di uscita di Office 2021.