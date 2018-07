Microsoft Surface Go: aperti i preordini, ecco i prezzi italiani

Sono ufficialmente aperti i preordini del Surface Go, il nuovo tablet della compagnia di Redmond di cui vi abbiamo a lungo parlato ed attraverso cui la società di Satya Nadella vuole lanciare la sfida ad Apple e Google. Dal pomeriggio di ieri sono anche aperti i pre-ordini sullo store italiano, vediamo i prezzi.

La versione da 64 gigabyte, con processore Intel 4415Y e 4 gigabyte di RAM, vale a dire il modello di fascia bassa, ha un costo di 459,99 Euro, significativamente superiore rispetto a quello americano.

Il modello da 128 gigabyte di memoria, con lo stesso processore ed 8 gigabyte di RAM, invece, raggiunge un costo di 619,99 Euro, IVA inclusa ovviamente.

E' chiaro che, alla luce dei prezzi italiani, il tablet va ad inserirsi, almeno nel nostro mercato, in un contesto ben diverso rispetto a quello ipotizzato da Microsoft, dal momento che attraverso questo tablet voleva lanciare la sfida all'iPad di Apple tenendo i prezzi più contenuti. L'aumento rispetto agli States però è da imputare, come sempre, al diverso regime fiscale in vigore nel nostro paese.

Non sono ancora arrivati, almeno sullo store italiano, i nuovi accessori come la Surface Go Signature Type Cover, il Mobile Mouse e la Surface Pen.

Le spedizioni del Surface Go, comunque, partiranno dal 27 Agosto.