Microsoft Surface Headphones ufficiali: le cuffie integrate con Cortana

Dopo aver svelato al mondo i nuovi Surface Laptop 2 e Surface Pro 6, Microsoft continua i suoi annunci, nel contesto dell'evento denominato "A moment of your time", presentando le nuove cuffie Surface Headphones. Vediamo assieme di cosa si tratta.

Le nuove Surface Headphones dispongono di ben 13 livelli di cancellazione del rumore e vengono vendute anche nella colorazione argento. Esse fanno uso anche di quattro microfoni, che implementano avanzate tecnologie in grado di far sentire un suono pulito e senza rumore di fondo agli interlocutori.

La caratteristica peculiare, però, è sicuramente l'integrazione con l'assistente vocale Cortana, che permette di effettuare chiamate ad alta qualità senza utilizzare le mani. Ovviamente, le applicazioni in tal senso sono molteplici, con l'utente che può anche impartire un comando simile a "Hey Cortana, riproduci Despacito", ad esempio. Non manca la possibilità di effettuare ricerche tramite Bing e molto altro.

Le cuffie dispongono anche di un sensore che rileva quando esse vengono "sfilate" dalla testa dell'utente, con il software che mette automaticamente in pausa i contenuti in riproduzione. Per quanto riguarda la connettività, l'headset può essere collegato ai vari dispositivi sia via cavo che tramite Bluetooth. Presente il supporto alla ricarica veloce. Stando a quanto riportato dal Business Insider, il prezzo di partenza sarà di 350 dollari.