Microsoft Surface Laptop 5 in offerta da Mediaworld solo per poche ore

Nuova offerta a tempo targata Mediaworld in questo 10 Luglio 2023. La catena di distribuzione d'elettronica infatti consente di godere di un'offerta molto interessante su Surface Laptop 5 da 15 pollici, fino alle 17.

Nella fattispecie, il laptop che ha uno schermo da 15 pollici, processore Intel Core i7 con scheda grafica Intel Iris Xe, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte è disponibile a 799 Euro, con un risparmio del 36% rispetto al prezzo degli ultimi 30 giorni pari a 1249,99 Euro.

Mediaworld garantisce la consegna senza costi aggiuntivi tra l'11 ed il 13 Luglio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, oltre che il ritiro gratuito in negozio a partire dal 13 Luglio 2023 scegliendo semplicemente il punto vendita più vicino.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere la protezione per un anno per guasto, due anni per danni e due anni per furto a 159,99 Euro, ma anche per un anno per guasto, uno per danno ed uno per furto a 99,99 Euro. Basta semplicemente spuntare la casella dedicata ed il gioco è fatto. Disponibile anche il servizio di ritiro dell'usato RAEE a costo zero.