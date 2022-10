Microsoft Surface Laptop 5 ufficiale: prestazioni migliorate con nuove CPU Intel

Assieme alla presentazione di Microsoft Surface Pro 9 durante il pomeriggio odierno abbiamo assistito al lancio di Microsoft Surface Laptop 5, nuovo modello che si aggiorna sul fronte tecnico per accogliere componenti di ultima generazione dalle performance superiori.

Durante l’evento la società di Redmond ha specificato la presenza di architetture Intel Core di 12a generazione con piattaforma Intel Evo e scheda grafica integrata Iris Xe: tra le soluzioni disponibili troviamo gli Intel Core i5-1235U, i5-1245U, i7-1255U e i5-1265U. Ad accompagnarli sono, dunque, 8/16/32 GB di RAM DDR4 e 256/512 GB o 1 TB di SSD, a seconda della configurazione desiderata.

È possibile poi scegliere tra due display PixelSense multi-touch: uno da 13,5 pollici con risoluzione 2256 x 1504, e uno da 15 pollici 2496 x 1664. Lato connettività troviamo WiFi 6 e Bluetooth 5.1, la webcam resta con risoluzione 720p e non manca il TPM 2.0, essendoci peraltro installato di base Windows 11 Pro. Interessante notare, infine, il supporto a Dolby Vision IQ lato video e Dolby Atmos per l’audio spaziale.

Venendo dunque a prezzo e disponibilità, dal 25 ottobre Microsoft Surface Laptop 5 sarà disponibile al prezzo minimo di 999 dollari per la variante da 13,5” e 1.299 dollari per i 15”. Vi terremo aggiornati quando arriveranno nuove comunicazioni in merito al mercato italiano.

Sempre nello stesso evento Microsoft ha presentato il PC all-in-one Surface Studio 2+.