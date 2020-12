Microsoft Surface Laptop Go con i5 ed SSD da 256GB in super sconto su Amazon

Anche in giornata odierna, continuano le offerte di fine anno targate Amazon. Quest'oggi il colosso di Seattle permette di portare a casa al prezzo più basso di sempre il Surface Laptop Go di Microsoft.

Il laptop, nella variante da 12,45 pollici con processore Intel Core i5, SSD da 256 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM può essere portato a casa a 998,99 Euro, un prezzo più basso rispetto ai 1.019 Euro precedenti.

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso mai raggiunto sul catalogo di Jeff Bezos, che garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro lunedì 4 Gennaio, con possibilità di effettuare il reso entro il 31 Gennaio 2021. Attraverso la scheda tecnica è anche possibile aggiungere la protezione extra da danni accidentali per un anno a 65,09 Euro e due anni a 98,79 Euro.

Non abbiamo alcuna informazione in merito alla possibile data di scadenza della promozione, e come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

E' anche disponibile una promozione extra per i clienti Prime Student, che ricevono uno sconto di 21,68 Euro aggiuntivi, il che porta il totale ad un prezzo ancora più basso.

Ricordiamo che, parallelamente, continuano quest'oggi anche i Mega Sconti di Mediaworld, di cui abbiamo avuto modo di parlare.