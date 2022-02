Microsoft Surface Laptop Studio arriva in Italia, ma che prezzi!

Microsoft ha vissuto un 2021 da record, almeno in termini finanziari e di vendite. Tra le divisioni dell'azienda che hanno fatto registrare un aumento più marcato dei guadagni vi è quella dei dispositivi Surface, grazie alle ottime performance di Surface Pro 8 e Laptop Studio. Oggi, finalmente, Laptop Studio è stato pubblicato anche in Europa.

Fino ad ora, infatti, Surface Laptop Studio era venduto solo in Nord America, ovvero Stati Uniti e Canada, ma dalle scorse ore il colosso di Redmond ha reso il device disponibile anche nel Regno Unito e nei Paesi dell'Unione Europa. Per di più, il dispositivo ha un costo leggermente minore della versione americana, che supera i 2.000 Dollari: nell'UE, invece, Surface Laptop Studio verrà venduto a partire da 1.699 Euro, l'equivalente di circa 1.900 Dollari.

Microsoft Surface Laptop Studio è stato rilasciato nel 2021, ed è considerato il successore spirituale della linea Surface Book, conclusasi con il laptop Surface Book 3. Tuttavia, Laptop Studio ha anche un design, un form factor e un display diversi dal predecessore: in particolare, tra le feature più apprezzate del device vi è uno schermo con refresh rate da 120 Hz.

Nonostante le ottime specifiche dello schermo, comunque, Surface Laptop Studio non ha una GPU dedicata, almeno nelle configurazioni entry-level, mentre solo nei modelli di fascia alta (dunque quelli più costosi) è presente una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Per quanto riguarda la CPU, la variante high-end del dispositivo vanta un processore Intel Core i7-11370H per laptop, che rende Laptop Studio il Surface più potente in circolazione al momento.

In Europa e nel Regno Unito saranno vendute tutte le configurazioni hardware del laptop di Microsoft, dunque nessuna opzione tra quelle in commercio negli Stati Uniti rimarrà un'esclusiva americana. Comprando un Surface Laptop Studio, inoltre, riceverete anche una Surface Slim Pen 2. L'inizio della vendita di Surface Laptop in Europa è fissato per il 22 febbraio, mentre al momento è possibile preordinare il dispositivo.