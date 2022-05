Microsoft Surface Laptop Studio con Slim Pen 2 a 600 Euro in meno su Amazon

La linea Surface di ultima generazione ha senza ombra di dubbio conquistato coloro che sono alla ricerca di laptop e 2in1 dalle prestazioni elevate. Anche il Microsoft Surface Laptop Studio arrivato in Italia a febbraio rientra nella gamma e, per giunta, ora è in vendita su Amazon al prezzo più basso di sempre.

Il dispositivo di casa Microsoft in offerta è il seguente:

Microsoft Surface Laptop Studio, 14,4" Processore Intel Core H35 i7-11370H 32GB/2TB Wi-Fi Platino Grafica NVIDIA GeForce RTX3050 Ti + Microsoft Surface Slim Pen 2: 2.781,99 Euro (3.383,99 Euro)

Come potete leggere, ci stiamo riferendo esclusivamente alla versione top di gamma sotto ogni aspetto: ha la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti sotto la scocca, accompagnato da 32 GB di RAM e una unità SSD da 2 terabyte, mentre il processore è l’Intel Core i7-11370H. Inoltre, nel pacchetto è inclusa la Microsoft Surface Slim Pen 2 per scrivere o disegnare sullo schermo touch.

In alternativa, potrete diminuire i costi – ma anche lo sconto – optando per le versioni con meno RAM e spazio di archiviazione. Ad esempio, il modello da 16/512GB è venduto a poco meno di 2.000 Euro. Rimuovendo anche la Slim Pen e la GPU NVIDIA, si passa dunque a 1.699 Euro per il modello con Intel Core i5-11300H e 16/512GB. Amazon si occuperà sempre e comunque di vendita e spedizione, con consegna gratuita anche in un giorno se siete abbonati a Prime.

In conclusione, vi rimandiamo alla recensione di Microsoft Surface Pro 8, ultimo 2in1 rilasciato dal colosso di Redmond.