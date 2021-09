Microsoft: i nuovi Surface potrebbero avere le porte Thunderbolt

Microsoft ha annunciato un evento in streaming per il 22 settembre nel corso del quale annuncerà i nuovi dispositivi della linea Surface. Quasi sicuramente, la conferenza presenterà il Surface Pro 8, il Surface Book 4, il Surface Duo 2 e altri dispositivi per ora solo rumoreggiati, come il Surface Go 3.

Un report di The Verge sembra aggiungere carne al fuoco, indicando che almeno un modello tra quelli che saranno mostrati avrà le porte Thunderbolt: si tratta di un'inversione di tendenza per il colosso di Redmond, che non aveva mai implementato tali porte per ragioni di sicurezza. Quasi sicuramente sarà il Surface Pro 8 a ricevere le porte Thunderbolt, anche se non sappiamo se queste saranno disponibili per ogni configurazione del dispositivo o se, come il report pare suggerire, saranno limitate alle versioni high-end del laptop.

Il Surface Pro 8 riceverà anche un display più largo, grazie alla riduzione dei bordi, una CPU Intel di undicesima generazione ed il supporto agli SSD rimovibili, utilizzando la stessa tecnologia del Surface Laptop 4. Il Surface Book 4, invece, avrà un design completamente rinnovato e un display di alta qualità con un refresh rate più elevato rispetto agli altri device della stessa linea. Infine, il Surface Duo 2 vanterà una fotocamera migliorata e alcuni update minori.

Nello stesso evento, Microsoft potrebbe anche svelare il Surface Go 3, di cui sono apparsi alcuni report approfonditi in rete. Inoltre, lo scorso maggio Microsoft ha lanciato il Surface Laptop 4, un portatile dal design minimale e pensato per i professionisti.