Microsoft Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 in arrivo: saranno i primi veri PC AI

L’addio di Panos Panay a Microsoft ha gettato non pochi dubbi sul futuro della gamma Surface. Tuttavia, un rapporto pubblicato in rete quest’oggi non può che fare felici i fan della linea di prodotti del colosso di Redmond, che a quanto pare sarebbe impegnato allo sviluppo dei prossimi Surface Pro 10 e Surface Laptop 6.

Secondo quanto riportato da WindowsCentral, Microsoft starebbe lavorando a degli aggiornamenti significativi per le linee Surface Pro e Surface Laptop, che dovrebbero sfoggiare design migliorati, nuove funzionalità ed un processore ARM di nuova generazione che punterà tutto sull’intelligenza artificiale. I dispositivi a quanto pare saranno annunciati in primavera per poi raggiungere i negozi. A quanto pare, Microsoft intenderebbe commercializzarli come i primi veri PC AI di nuova generazione.

Per la prima volta, sia Surface Pro che Surface Laptop saranno disponibili nelle versioni Intel ed ARM, ed entrambi avranno NPU di nuova generazione. Le varianti ARM dovrebbero basarsi su una versione personalizzata dei nuovi chip Snapdragon X Series di Qualcomm. Internamente, i chip sarebbero noti come “CADMUS”, e secondo Microsoft saranno in grado di competere in maniera importante con gli Apple Silicon in termini di durata della batteria, prestazioni e sicurezza.

Scendendo nei dettagli, il Surface Laptop 6 dovrebbe sfoggiare un design con cornici più sottili, angoli del display arrotondati e più porte: si parla di due ingressi USB-C ed uno USB-A, a cui si aggiungerà la porta di ricarica magnetica Surface Connect. Il laptop dovrebbe essere disponibile in due dimensioni: il modello più piccolo avrà uno schermo da 13,8 pollici rispetto ai 13,5 pollici del Surface Laptop 5. La variante più grande invece resterà da 15 pollici. Conferme anche sull’aggiunta di un touchpad tattile ed un pulsante dedicato a Copilot.

Per quanto riguarda il Surface Pro 10, invece, le novità principali saranno legate al display che dovrebbe essere più luminoso e con il supporto HDR, oltre che con nuovo rivestimento antiriflesso ed angoli arrotondati. Microsoft starebbe anche testando una versione di Surface Pro 10 con schermo con risoluzione 2160x1440 pixel, ma solo per il modello base. A quanto pare, all’interno della scheda tecnica troverà spazio anche un lettore NFC ed una webcam con angolo di visione più ampio. Il Surface Pro 10 dovrebbe anche essere disponibile in nuove colorazioni ed accompagnato da un’ampia gamma di accessori.