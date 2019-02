Microsoft Surface Pro 6, Laptop 2 e Studio 2 arrivano in Italia

Microsoft annuncia la disponibilità dei nuovi Surface Pro 6, Surface Laptop 2 e Surface Studio 2, annunciati a ottobre, da oggi in vendita anche in Italia, ampliando ulteriormente la famiglia Surface, per permettere agli utenti di scegliere il dispositivo più adatto alle proprie esigenze e al proprio stile.

Il nuovo Surface Pro 6, caratterizzato del design iconico che ha decretato il successo della categoria 2 in 1, si distingue per una velocità migliorata del 67%, permessa dai processori Intel Quad Core di ottava generazione, e dalla nuova ed elegante colorazione nera, che si aggiunge al tradizionale color platino. La notevole autonomia della batteria, che garantisce fino a 13,5 ore di lavoro e svago, la cerniera full-friction che permette un passaggio fluido tra le modalità Laptop, Studio e Tablet e l’eccezionale display PixelSense da 12,3 pollici offrono il meglio in termini di portabilità, potenza e prestazioni.

Surface Laptop 2 combina stile e velocità in un prodotto sottile e ultra leggero, sempre facile da portare con sé, che si contraddistingue per il sapiente accostamento tra il dettaglio raffinato dei materiali e le linee pulite ed eleganti, a cui si aggiunge il tocco di lusso della tastiera Signature, rivestita in Alcantara. Anche Surface Laptop 2 mette il turbo con il processore Intel Quad Core di ottava generazione, la batteria con autonomia fino a 14,5 ore e la tastiera più rapida e silenziosa. Il touchscreen immersivo PixelSense da 13,5 pollici consente una navigazione più rapida e naturale, grazie anche al display edge-to-edge e alla cornice ultra sottile. Surface Laptop 2 vanta infine casse OmniSonic, per una qualità audio eccezionale.

In risposta a uno stile di vita sempre più digitale, Microsoft ha sviluppato soluzioni innovative volte a inaugurare una nuova era della produttività personale, che coinvolga ogni aspetto della vita delle persone. I dispositivi Surface offrono la migliore esperienza Microsoft e hanno l’obiettivo di aiutare gli utenti a sfruttare il proprio tempo nel miglior modo possibile e a realizzare il proprio potenziale, sia che si tratti di architetti durante la progettazione di un nuovo edificio, di studenti universitari o di firstline worker che operano lontano dal tradizionale ufficio.

Per garantire il massimo in termini di produttività, prestazioni e connettività, Microsoft offre ai clienti aziendali maggiori vantaggi con Surface Pro 6 for Business e Surface Laptop 2 for Business, che offrono feature aggiuntive come Windows 10 Pro, per una sicurezza avanzata, semplicità di gestione a livello aziendale e migliori funzionalità per la produttività, processore Intel Quad Core di ottava generazione (8350U) nei modelli i5, che garantisce la migliore performance possibile, e Microsoft Advanced Exchange, un nuovo servizio di garanzia che prevede la rapida sostituzione del dispositivo senza costi aggiuntivi.

Considerato da molti sinonimo di innovazione e della nascita di una categoria di prodotti senza precedenti, Surface Studio 2 è il Surface più potente di sempre – per la prima volta disponibile in Italia - progettato al servizio dell’inventiva e della creatività. L’eccellente resa grafica del display regolabile Brilliant PixelSense da 28’’ trasforma la postazione di lavoro in una fucina creativa, offrendo una tela extra large su cui trasferire le proprie idee, e il salotto in un mondo magico e ricco d’azione garantendo un’esperienza di gioco estremamente immersiva. La straordinaria potenza del processore Intel Quad Core di settima generazione garantisce performance elevate e massima velocità anche con i software di livello professionale. Infine, Surface Studio 2 integra sempre il sistema operativo Windows 10 Pro, che offre il massimo della protezione, efficaci tool di gestione e maggiore produttività grazie all’app Desktop remoto e a Cortana. Surface Studio 2 si integra con Surface Dial, che permette un’ampia sperimentazione grazie alle funzionalità Ink supportate da diversi software, tra cui Office.

L’Accademia di Belle Arti di Roma annuncia una nuova collaborazione con Microsoft, che prevede l’implementazione di 16 Microsoft Studio 2 nell’ambito del Master interdisciplinare di primo livello in "Linguaggi e Tecniche per il Cinema di Animazione", realizzato in collaborazione con Sapienza Università di Roma e con il contributo della "Fondazione Terzo Pilastro Internazionale". Offrendo agli studenti del master l’accesso ai nuovi dispositivi, l’Accademia intende potenziarne la collaborazione, la creatività e la produttività, aiutandoli ad ottenere risultati curricolari migliori e una formazione più avanzata.

“Abbiamo scelto Surface Studio 2 perché risponde perfettamente alle nostre principali esigenze offrendo una grande tavola da disegno dai colori brillanti e una grafica eccezionale combinata con processori più veloci e una potenza elevata che permette di eseguire anche i programmi più pesanti. La straordinaria qualità delle immagini, l’eccezionale capacità di calcolo e gli strumenti intuitivi di Surface Studio 2 permetteranno quindi ai nostri studenti di accendere la propria creatività ed esprimere le idee in modo facile e intuitivo”, ha commentato il Prof. Ernani Paterra dell’Accademia di Belle Arti di Roma. “Dopo una prima fase di sperimentazione all’interno del nascente master in "Linguaggi e Tecniche per il Cinema di Animazione", è nostra intenzione espandere il parco macchine ed estenderne l’utilizzo a tutti i percorsi di studio”.

Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 sono acquistabili nella versione consumer rispettivamente a partire da 1.069€ e 1.169€ sul Microsoft Store e nei principali negozi di elettronica di consumo, approfittando inoltre di uno sconto del 10% dedicato a studenti, genitori e insegnanti.

Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 nella configurazione business sono invece disponibili presso i rivenditori autorizzati rispettivamente a partire da 1.169€ e 1.369 €.

Surface Studio 2 è in vendita a partire da un prezzo di 4.199€ sul Microsoft Store, presso i rivenditori autorizzati per gli utenti aziendali e, in esclusiva fino al 7 marzo, presso i punti vendita MediaWorld e online su mediaworld.it. Per testare con mano le eccezionali qualità grafiche e la performance del nuovo Surface Studio 2, è possibile visitare i punti vendita MediaWorld di Orio al Serio (BG), Bologna (Casalecchio di Reno), Milano Certosa, Padova, Roma Bufalotta e Torino (Grugliasco).