Microsoft Surface Pro 7 e Monitor Samsung da 27' in sconto su Amazon

Anche in questo weekend, Amazon propone una serie di promozioni molto interessanti sui prodotti d'elettronica ed informatica. Tra gli sconti troviamo Surface Pro 7 ed un monitor Samsung da 27 pollici.

Sconti Amazon del weekend

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C27G53) , Curvo (1000R), 27", 2560x1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero: 289,90 Euro (359 Euro)

, Curvo (1000R), 27", 2560x1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero: 289,90 Euro (359 Euro) Microsoft Surface Pro 7 Laptop (Windows 10, touchscreen da 12,3 ", Intel Core i5, 8 GB di RAM, SSD da 128 GBGB) Platinum: 699 Euro (1069 Euro)

Amazon permette anche di effettuare il pagamento a rate a tasso zero ed interessi zero per entrambi i prodotti: sul monitor Samsung è possibile godere del pagamento rateale in cinque mensilità da 57,98 Euro al mese, con consegna senza costi aggiuntivi prevista per mercoledì 15 Settembre. Nella scheda però il colosso di Seattle sottolinea che "l'’articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto. Per nasconderlo, scegli Spedizione in imballaggio Amazon all’acquisto".

Discorso simile anche per il Surface Pro 7, per cui il pagamento a rate è in cinque mensilità da 139,80 Euro, ma in questo caso i tempi di consegna sono più ampi e previsti per venerdì 17 Settembre. Amazon sottolinea che "è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime".