Microsoft Surface Pro 7 ed SSD Samsung da 1 terabyte in sconto su Amazon oggi

Dopo esserci brevemente soffermati sui Megasconti Mediaworld sui TV, torniamo su Amazon che in giornata odierna permette di portare a casa a prezzo ridotto il Surface Pro 7 di Microsoft con processore Intel Core i7 e 16 gigabyte di RAM, ed un SSD Samsung da 1 terabyte.

Sconti Amazon del 25 Gennaio 2021

Microsoft Surface Pro 7, Core i7, RAM 16 GB, SSD 256 GB, Platinum: 1.230,89 Euro (1.699 Euro);

Samsung Memorie T7 MU-PC1T0H SSD Esterno Portatile da 1 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Blu: 155,99 Euro (239,99 Euro)

Amazon consente anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili, attraverso il sistema che divide per cinque l'importo complessivo, il che si traduce in zero interessi ma anche spese accessorie.

Il colosso di Seattle garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro pochi giorni, per il Surface Pro 7 l'arrivo a casa è garantito entro giovedì 28 Gennaio 2021 per coloro che effettueranno l'ordine nelle prossime 12 ore.

E' anche possibile aggiungere la protezione extra da danni accidentali per uno o due anni semplicemente spuntando la casella dedicata. Nel caso del Surface Pro 7, inoltre, si può anche aggiungere Microsoft 365 Family al prezzo di 54,99 Euro.

Non abbiamo alcuna indicazione sulla data di scadenza delle offerte, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.