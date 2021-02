Microsoft Surface Pro 7 e Surface Book 3 in offerta su Amazon al minimo storico

Anche Amazon quest'oggi propone ai propri utenti un'ampia gamma di promozioni su prodotti d'elettronica ed informatica, come da protocollo. In giornata odierna troviamo al minimo storico due computer a marchio Microsoft: il Surface Pro 7 ed il Surface Book 3.

Microsoft Surface in offerta su Amazon

Microsoft Surface Pro 7, Core i7, RAM 16 GB, SSD 256 GB, Nero + Tastiera Nera: 1.330,88 Euro (1.853,99 Euro)

Microsoft Surface Book 3 da 13.5", Core i7, 16 GB, SDD 256 GB, Platino: 1.799 Euro (2.299 Euro)

In entrambi i casi, si tratta del prezzo più basso raggiunto sulla piattaforma di Jeff Bezos negli ultimi giorni. Sul Surface Pro 7, inoltre, è possibile anche scegliere il pagamento in cinque rate mensili da 266,18 Euro, a tasso zero rispetto a quanto avviene con altre finanziarie che richiedono il pagamento di somme extra.

Non abbiamo alcuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, motivo per cui come sempre consigliamo di effettuare l'ordine nel minor tempo possibile onde evitare problematiche di vario tipo.

La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, che garantisce la consegna in tempi brevi (anche entro mercoledì 10 Febbraio 2021) per coloro che effettueranno l'ordine nelle prossime 10 ore. Tramite le schede prodotto è anche possibile aggiungere servizio extra come garanzia e cavi.