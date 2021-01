Microsoft Surface Pro 7+ ufficiale: CPU Intel 11gen e connettività LTE

Prima giornata dell'edizione 2021 del CES (Consumer Electronics Show). Questo significa che il mondo tecnologico è particolarmente zeppo di nuovi annunci oggi 11 gennaio 2021, ma ovviamente questo non frena le aziende a svelare i loro prodotti. L'ultimo brand coinvolto in ordine temporale è Microsoft, che ha svelato Surface Pro 7+.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e PhoneArena, l'azienda di Redmond ha ufficializzato nelle ultime ore il suo nuovo prodotto della gamma Surface, presentandolo come un dispositivo che strizza l'occhio agli utenti Business e al mondo scolastico. Sotto la scocca troviamo le nuove CPU di undicesima generazione di Intel, che secondo Microsoft garantiscono a Surface Pro 7+ prestazioni superiori oltre due volte rispetto quelle del suo "predecessore". Non mancano inoltre 32GB di RAM e il nuovo SSD rimovibile, nonché un'ampia batteria da 50,4 Wh e il supporto alla connettività LTE (sia mediante SIM fisica che tramite eSIM).

Stando inoltre sempre a quanto riportato da MSPowerUser (ma in un altro articolo), le principali differenze tra Surface Pro 7+ e Surface Pro 7 sono da ricercarsi, oltre che nell'SSD, nei processori, nel supporto LTE Advanced e nell'autonomia, nella presenza di un sistema di raffreddamento rinnovato e nel packaging "sostenibile" svelato da Microsoft.

Per il resto, il prezzo di partenza è fissato a 899 dollari e si arriva fino a 2799 dollari per la variante più prestante. Il modello LTE parte da 1149 dollari. Non sono ancora disponibili dettagli riguardanti prezzo e disponibilità per il nostro Paese.

In ogni caso, se siete interessati al "predecessore", potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Microsoft Surface Pro 7 (uscita a marzo 2020).