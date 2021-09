Microsoft Surface Pro 8: ecco i nuovi leak, è questo il design definitivo?

Durante l'evento di Microsoft del 22 settembre saranno annunciati i nuovi dispositivi della linea Surface, come il Surface Pro X, Surface Book 4, Surface Pro 8 e Surface Go 3. La presentazione è imminente, e per questo in rete si susseguono i rumor e i leak sui nuovi prodotti della casa di Redmond.

Il Surface Pro 8 si trova al centro delle speculazioni: il dispositivo, infatti potrebbe rappresentare il più grande restyling della linea Surface Pro dalla sua nascita. Possediamo già delle informazioni sul laptop Microsoft, come il fatto che Surface Pro 8 adotterà le porte Thunderbolt, una novità assoluta per quanto riguarda i dispositivi portatili del colosso di Redmond. Dai leak, però, abbiamo la conferma che le porte Thunderbolt saranno ben due, e non una sola, facilitando il lavoro dei professionisti del settore grafico che utilizzano la linea Surface.

Grazie a un report di The Verge e a un poster promozionale di uno store cinese, poi, sembrano essere trapelate diverse informazioni riguardo al design di Surface Pro 8. Le immagini infatti mostrano un Surface Pro 8 dotato di schermo da 13" con cornice sottile e refresh rate di 120 Hz.

Il report invece suggerisce che il nuovo laptop di Redmond sarà più performante sia di Surface Pro 7 che di Surface Pro X, confermando anche che Surface Pro 8 avrà un'architettura interna Intel-based e godrà fin dal rilascio del supporto a Windows 11. Infine, dal report di The Verge emerge che la memoria interna del dispositivo non potrà essere cambiata né per inserire un SSD più capiente né in caso di rottura di quello di fabbrica.