Microsoft Surface Pro 8 e Surface Laptop 4 trapelano nelle prime foto: lancio anticipato?

Microsoft potrebbe essere prossima a lanciare il nuovo tablet Surface Pro 8 e il computer portatile Surface Laptop 4. A provarlo sarebbero alcune foto trapelate su Twitter in cui si vedrebbero i due dispositivi nell’impostazione classica dei documenti per i certificati della Federal Communications Commission (FCC) statunitense.

A diffonderli è stato il giovane tipster coreano cosyplanes, il quale ha aggiunto nella didascalia del post che ci sarà anche un modello di Surface Pro 8 con il supporto alla tecnologia LTE. Da Windows Central, però, giungono anche altri dettagli tecnici interessanti: sotto la scocca potrebbero apparire processori Intel di undicesima generazione con scheda grafica integrata Intel Xe, o in alternativa un chip Microsoft personalizzato basato sulla serie Ryzen 4000 di casa AMD, una partnership già vista per il Surface Laptop 3 da 15 pollici chiamato anche Ryzen Surface Edition.

Infine, anche secondo The Verge, Surface Pro 8 e Surface Laptop 4 potrebbero essere lanciati già a metà gennaio, dopo che in questi ultimi mesi Microsoft ha lanciato altri dispositivi aggiornati come Surface Laptop Go, giunto in Italia a novembre e dal prezzo di 649 Euro. La scelta di presentarli sul mercato a inizio 2021 è sicuramente curiosa, dato che solitamente il colosso di Redmond rende questi tablet e laptop disponibili da metà ottobre. Sarà interessante capire se effettivamente sarà così e le motivazioni dietro questo possibile largo anticipo.

Intanto in casa Microsoft si lavora anche sul processore Pluton per la sicurezza dei PC Windows, realizzato in collaborazione con i colossi delle CPU AMD, Intel e Qualcomm. Tra le altre novità e miglioramenti offerti dal Pluton troviamo la capacità di proteggere i dati da attacchi fisici e hardware, dato che questi tendenzialmente cercano le chiavi di crittografia e identità per rubare informazioni e dati sensibili degli utenti.