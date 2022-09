Microsoft Surface Pro 9: lancio imminente, la scheda tecnica trapela in rete

Microsoft ha lanciato Surface Pro 8 in Italia a inizio 2022, perciò dovrebbe mancare molto poco all'annuncio del suo successore, Surface Pro 9. Probabilmente, il device sarà presentato ad ottobre insieme a Windows 11 22H2, ma oggi la sua scheda tecnica è trapelata in rete.

A riportare la notizia è il portale Windows Latest, che ha trovato la scheda prodotto del convertibile di Redmond negli archivi della FCC americana: il solo passaggio del device per la certificazione, come sempre, è un indizio del suo lancio ormai imminente.

Stando al listing della FCC, che ha numero C3K1997, il Surface Pro 9 avrà la connessione 5G integrata direttamente sotto la scocca, insieme al Bluetooth di quinta generazione ed al supporto per il Wi-Fi 6. Secondo il listing, inoltre, il convertibile supporterà il "multi-band 5G NR e la WLAN 802.11b/g/n/ax".

Sempre la FCC rivela che Surface Pro 9 avrà un processore ARM, che probabilmente sarà un chip Snapdragon appositamente realizzato da Qualcomm. Inoltre, il device verrà messo in commercio anche in una variante con chip Intel. Per quanto riguarda le altre feature, invece, il listing è piuttosto fumoso, anche sembra suggerire un miglioramento della connettività wireless e della batteria rispetto al predecessore.

Inoltre, le performance di Surface Pro 9 dovrebbe migliorare nettamente rispetto a quelle del Surface Pro 8, pur senza sconfinare nel settore del gaming su laptop: pare infatti che proprio ad ottobre Microsoft lancerà un laptop Surface da gaming, di cui è già trapelata una scheda tecnica in rete.

Infine, Surface Pro 9 avrà 8 o 16 GB di RAM e uno storage da 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB. Accanto alle varianti di RAM e memoria, il device sarà commercializzato anche nelle due versioni solo Wi-Fi e Wi-Fi + 5G. Secondo alcuni leak, inoltre, Microsoft potrebbe mettere in commercio una versione "Ultra" del device con 1 TB di memoria e ben 32 GB di RAM.