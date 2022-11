Microsoft Surface Pro 9 e Surface Laptop 5 ufficiali in Italia: prezzi e foto

È giunto il momento del rinnovo delle offerte in ambito di portatili in casa Microsoft. Infatti, il colosso di Redmond ha ufficializzato l'arrivo in Italia di Microsoft Surface Pro 9 e Surface Laptop 5, che puntano sull'utilizzo di processori Intel Core di 12esima generazione e piattaforma Intel Evo.

Partendo dalla scheda tecnica di Microsoft Surface Pro 9, il 2-in-1, che cerca di rappresentare una sorta di ibrido tra le prestazioni di un portatile e la flessibilità di un tablet, dispone di uno schermo PixelSense Flow da 13 pollici con risoluzione 2880 x 1920 pixel, nonché una CPU Intel Core i5-1235U o Intel Core i7-1255U (per il "modello base") o Microsoft SQ 3 (per la variante 5G).

Fanno poi capolino una scheda video Intel Iris Xe (nel caso del "modello base") o Microsoft SQ 3 Adreno 8CX Gen 3 (per quel che concerne il modello 5G). Lato RAM si arriva anche a 32GB LPDDR5, mentre a livello di SSD il modello Wi-Fi può arrivare fino a 1TB. Per maggiori informazioni potete in ogni caso fare riferimento al portale ufficiale di Microsoft. I prezzi partono da 1.329 euro: si fa riferimento al pre-order, che consente anche di ottenere in omaggio Surface Slim Pen 2 dal valore di 134,99 euro. Il modello 5G di Surface Pro 9 parte invece da 1.569 euro.

Passando invece alle specifiche tecniche di Microsoft Surface Laptop 5, il laptop presenta un pannello touchscreen PixelSense da 13,5 o 15 pollici, nonché un processore Intel Core i5-1235U o Intel Core i7-1255U. A livello si RAM si possono raggiungere anche i 32GB LPDDR5x, mentre in termini di SSD il taglio più elevato è quello da 1TB. Per tutti i dettagli del caso potreste voler dare un'occhiata al sito Web ufficiale di Microsoft, ma dovete sapere che lato prezzi si parte da 1.209 euro. Il pre-order è già attivo e consente di ottenere gratuitamente gli auricolari Surface Earbuds dal valore di 219,99 euro.

Andando oltre alle promozioni d'acquisto in anteprima, in esclusiva su Microsoft Store è possibile avere il 10% di sconto extra per studenti/genitori/insegnanti su tutti i dispositivi della linea Surface, inclusi i nuovi prodotti appena presentati.

Per il resto, l'azienda di Redmond ha svelato anche Microsoft Surface Studio 2+ (il prezzo di partenza è di 5.389 euro), una serie di device accessibili come 3D Print Adaptive, delle novità per migliorare l'esperienza di lavoro ibrido (Microsoft Presenter+ e Microsoft Audio Dock), nuovi tool per i Creator (come Microsoft Designer) e l'integrazione Apple su Windows 11 per quel che concerne iCloud e l'app Foto. A corredo della notizia potete trovare degli scatti relativi all'evento Microsoft.