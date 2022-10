Microsoft Surface Pro 9 ufficiale: il 2in1 si fa ancora più colorato e potente

All’evento Surface di oggi, 12 ottobre 2022, Microsoft ha presentato il nuovo Surface Pro 9 con novità importanti sotto la scocca e sul fronte estetico, grazie all’introduzione di nuovi colori e finiture per soddisfare gli occhi dei potenziali consumatori: vediamo cosa cambia rispetto alla generazione precedente.

La vera novità si trova fuori dalla scocca, in quanto il gigante di Redmond ha deciso di introdurre colori e finiture più vivaci sia per il 2in1, sia per le tastiere cover: oltre agli storici colori Platino e Grafite, infatti, con Surface Pro 9 debutta la scocca in alluminio anodizzato nelle colorazioni Foresta (verde brillante) e Zaffiro (blu). A queste varianti si aggiunge poi una edizione speciale blu con serigrafia floreale, disponibile però solo in certi mercati e su Microsoft Store.

Sotto la scocca, invece, abbiamo il passaggio ai chip Intel Core di dodicesima generazione con due i5 e due i7: da un lato, per il mondo consumer abbiamo le CPU i5-1235U e i7-1255U; dall’altro, per le realtà aziendali troviamo i modelli i5-1245U e i7-1265U. In alternativa, è possibile acquistare una variante 5G con processore ARM SQ3 sviluppato in collaborazione tra Qualcomm e Microsoft.

Il display resta lo stesso per ambedue le varianti, ovvero il PixelSense Flow da 13 pollici con risoluzione pari a 2.880 x 1.920 pixel e refresh rate fino a 120Hz. Lato fotocamera abbiamo i medesimi sensori del Surface Pro 8, ovvero la frontale 1080p e una posteriore da 10 MP con riprese fino 4K. Il sistema operativo all’accensione, infine, è Windows 11 Home o Windows 11 Pro rispettivamente per versione Consumer e Business.

I prezzi per il mercato italiano al momento non sono noti, ma è confermato il lancio per il 25 ottobre a partire da 999 dollari.

In chiusura, vi rimandiamo alla recensione di Microsoft Surface Pro 8.