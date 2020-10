Microsoft Surface Pro X: arrivano in Italia le nuove configurazioni

Microsoft ha comunicato che da oggi è possibile acquistare anche in Italia le nuove configurazioni del Surface Pro X, il 2-in-1 della società di Redmond che si è arricchito con il nuovo processore SQ 2 di ARM.

L’acquisto può essere effettuato sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori a partire da 1.749 Euro, ma in alternativa è possibile acquistare il bundle la Signature Keyboard, disponibile nelle colorazioni Platino, Blu Ghiaccio e Rosso Papavero e la Surface Slim Pen a 299,99 Euro.

Arriva oggi anche in Italia la colorazione Grafite delle Surface Earbuds, caratterizzate dal design tanto amato dagli utenti, comandi intuitivi e semplice accesso alle esperienze di Microsoft 365. Le cuffie con la nuova scocca sono disponibili a 219,99 Euro.

Dal prossimo 12 Novembre invece arriverà il nuovo Surface Laptop Go, che può già essere preordinato sullo Store e presso i principali rivenditori d’elettronica ed informatica al prezzo di 649 Euro.

Microsoft per insegnanti, genitori e studenti ha riservato anche uno sconto esclusivo sull’acquisto dei nuovi prodotti Surface: le nuove configurazioni di Surface Pro X e Surface Earbuds potranno essere portate a casa con uno sconto del 10%, mentre il Surface Laptop Go verrà scontato del 5%. Fino al 12 Novembre sarà inoltre attiva la campagna Trade-In per il preordini di Surface Laptop Go, che prevede un cashback di 500 Euro restituendo uno dei dispositivi idonei.