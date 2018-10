Microsoft Surface Studio 2 ufficiale: anche l'all-in-one si rinnova

Giornata ricca di annunci in casa Microsoft. Infatti, nel contesto dell'evento denominato "A moment of your time", la società di Redmond ha presentato molti nuovi dispositivi. Oltre a Surface Laptop 2, Surface Pro 6 e Surface Headphones, troviamo anche l'all-in-one Surface Studio 2. Vediamo assieme le sue caratteristiche.

Ci ha pensato Il capo della divisione Surface di Microsoft, Panos Panay, ad annunciare il nuovo dispositivo sul palco. In questo caso, è stato annunciato che il nuovo display dispone di un contrasto maggiore del 22% e di una luminosità migliorata del 28% rispetto al modello originale. Si dice che il pannello da 28 pollici riesca a visualizzare circa 13,5 milioni di pixel e disponga di 4096 livelli di sensibilità alla pressione per quanto riguarda il pennino. Oltre a questo, non mancano ovviamente i nuovi processori Intel.

Surface Studio 2 è stato inoltre aggiornato con grafica Pascal, quindi sono presenti le GPU NVIDIA di serie 10. Questo aggiornamento dovrebbe consentire anche di utilizzare l'all-in-one in questione per il gaming. Novità anche per quanto riguarda la memoria, con la presenza di un SSD da 2TB. Stando a quanto annunciato da Microsoft sul palco, si tratterebbe del "Surface più veloce di sempre". Per farvi un esempio, il modello base dispone di un processore Intel Core i7 Kaby Lake e 16GB di RAM e costa 3500 dollari.