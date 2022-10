Microsoft Surface Studio 2+ ufficiale: il PC professionale all-in-one si aggiorna

Tra gli annunci dell’evento Surface di ottobre 2022 c’è stata una presentazione molto interessante anche per gli utenti professionisti: Microsoft ha presentato Surface Studio 2+, soluzione desktop all-in-one che rinnova l’omonimo predecessore Studio 2 con componenti di fascia alta più potenti.

L’obiettivo della società di Satya Nadella non cambia: proporre un PC pratico da utilizzare, elegante e funzionale. Rispetto al Surface Studio 2 non ci sono novità nel design, con il display PixelSense da 28 pollici touch montato sullo Zero Gravity Hinge, con supporto alla Surface Pen, allo standard video Dolby Vision e alla codifica audio Dolby Atmos.

Sotto la scocca si trova il processore Intel Core di undicesima generazione i7-11370H, accompagnato dalla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop; in generale, si notano prestazioni nettamente migliorate se confrontate al Surface Studio del 2016. Lato memoria, dunque, si trova l’unica configurazione da 32 GB di RAM DDR4 e SSD da 1 TB.

Con le sue specifiche top di gamma resta un prodotto confinato all’utilizzo in ambienti professionali, e il prezzo lo conferma: Surface Studio 2+ verrà venduto a partire da 4.299 dollari nella configurazione base, con un massimo di 4.499 dollari se si aggiungono Surface Pen, Surface Keyboard e Surface Mouse all’acquisto.

Nello stesso evento è stato presentato il Microsoft Surface Pro 9, ultima edizione del popolare 2in1.