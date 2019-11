Microsoft svela il nuovo logo di Edge basato su Chrome: vi ricorda qualcosa?

Microsoft ha svelato in via ufficiale il nuovo logo della rinnovata versione di Edge, il browser basato su Chrome che evidentemente è vicino al rilascio ufficiale. Come si può vedere in calce, i riferimenti all'immediato passato non sono pochi.

In molti infatti hanno notato una somiglianza con il logo "classico" di Internet Explorer, lo storico browser della società di Redmond che è stato non poche volte al centro di polemiche e critiche per l'eccessiva pesantezza. Se per Microsoft è la rappresentazione di un'onda, infatti, alcuni utenti hanno fatto notare che il logo ricorda anche una "e", appunto usata per IE.

Anche interessante com'è avvenuto il reveal ufficiale, attraverso un mini gioco nascosto ad hoc dal colosso di Redmond nelle ultime versioni di Canary, che sono a disposizione di coloro che hanno deciso di partecipare al programma Insider.

Il gioco segreto era molto simile a SkiFree, un classico mini puzzle di sci che è stato rilasciato nell'Entertainment Pack 3 per Windows nel lontano 1991. Il minigame permette di usare una tastiera per navigare, ed evitare gli ostacoli.

Al momento Microsoft non ha diffuso alcuna indicazione in merito alla data di lancio del browser, ma la prima versione beta è stata rilasciata ad Agosto. La prossima settimana la compagnia di Satya Nadella terrà una conferenza ad Orlando, nel corso del quale potrebbero arrivare nuove informazioni sulla distribuzione.