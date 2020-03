Microsoft svela il nuovo menù Start di Windows 10, tra novità e conferme

A qualche giorno dalla pubblicazione dei primi rumor sul possibile addio alle Live Tiles da Windows 10, Microsoft nel corso di un podcast ha svelato ufficialmente le novità che saranno introdotte nel menù Start del proprio sistema operativo, che rappresenta il fulcro dell'intera esperienza.

Come vi mostriamo nella doppia immagine presente in calce, il nuovo Start di Ten includerà le icone già disponibili da qualche settimana e che hanno preso il posto di quelle "obsolete". Un aspetto interessante è che, contrariamente a quanto ipotizzato, le Live Tiles non saranno rimosse.

Microsoft, pur non chiudendo completamente all'eventualità, ha affermato che almeno nell'immediato futuro la funzionalità continuerà ad essere parte del sistema operativo.

"Le Live Tiles non saranno rimosse, non abbiamo mai annunciato nulla del genere" ha affermato Brandon LeBlanc, senior program manager di Windows Insider, secondo cui "coloro che le amano continueranno ad essere in grado di utilizzarle".

A livello di design, Microsoft ha intenzione di porre l'accento sulle icone, allo scopo di offrire un'esperienza coerente indipendentemente dall'utilizzo del tema chiaro o scuro.

I lavori però ancora non sono terminati, ed infatti la società di Redmond ha sottolineato che il nuovo laoyut è ancora in fase di progettazione, segno che il debutto non sarà immediato. Fateci sapere cosa ne pensate.