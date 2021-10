Microsoft svela prezzi e nuove feature del pacchetto Office 2021

L’aumento dei costi per la suite Office 365 annunciato da Microsoft a fine agosto ha un seguito negli ultimi annunci riguardo costi e funzionalità di Office 2021, pacchetto annuale contenente tutte le applicazioni del colosso di Redmond nelle rispettive ultime versioni disponibili sul mercato.

Essendo il lancio di Office 2021 confermato per il 5 ottobre 2021, ovvero nella medesima data in cui il colosso di Redmond renderà disponibile globalmente la prima versione stabile di Windows 11, ci troviamo nel frangente ideale per conoscere nel dettaglio tutto ciò che ci aspetterà.

Partiamo quindi da alcune delle funzionalità chiave introdotte: troviamo innanzitutto un focus importante sulla condivisione di file e sulla collaborazione in tempo reale tra più utenti, complice l’affermazione internazionale dello smart-working a causa della pandemia COVID-19. In particolare, notiamo la creazione di file condivisi in tempo reale, il supporto a OneDrive e l’integrazione con la piattaforma di videoconferenze Microsoft Teams.

Per quanto riguarda le single app, invece, tra gli esempi più interessanti citiamo il traduttore delle e-mail su Outlook in più di 70 lingue e l’introduzione nella medesima piattaforma del supporto all’input penna; o ancora, su PowerPoint giunge una nuova presentazione di record con miglioramenti non da poco, grazie al supporto di registrazioni con input penna, puntatore laser o con un relatore. Su Excel approdano invece nuove funzioni come LET, XMATCH, XLOOKUP e sei funzioni per le matrici dinamiche.

In generale, però, si notano miglioramenti nelle prestazioni, nella stabilità e nella velocità di Word, Excel, PowerPoint e Outlook, assieme alla nuova casella di ricerca Microsoft Search e ad aggiornamenti di design. Importante è anche il supporto al formato OpenDocument (ODF) 1.3.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, Office Home & Student 2021 viene proposto a 149,99 Dollari e comprende nel pacchetto Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Microsoft Teams; d’altro canto, Office Home & Business 2021 costa 249,99 Dollari e include Outlook e i diritti di utilizzo delle applicazioni per scopi aziendali. Ovviamente, entrambi i pacchetti sono compatibili con PC e Mac.