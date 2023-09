Microsoft svela Surface Laptop Studio 2 e Go 3: c'è la prima NPU Windows!

Non si è parlato solo di software all'evento Microsoft del 21 settembre: al contrario, il colosso di Redmond ha anche svelato ben tre nuovi dispositivi della linea Microsoft Surface. Stiamo parlando del laptop di fascia alta Surface Laptop Studio 2, del portatile entry-level Surface Laptop Go 3 e dello smart display Surface Hub.

Surface Laptop Studio 2 è il protagonista della lineup hardware di nuova generazione di Microsoft. Mantenendo il design del modello precedente, Laptop Studio 2 vanta uno schermo da 14,4" che può piegarsi leggermente in avanti: si tratta di una scelta dettata da ragioni ergonomiche, oltre che estetiche, dal momento che il display può essere facilmente utilizzato come un touchscreen dagli utenti che lo desiderano, pur mantenendo il più professionale form factor di un laptop.

In termini tecnici, Surface Laptop Studio 2 arriva con una CPU Intel i7 di serie H e di tredicesima generazione, nonché con una GPU integrata della serie RTX 4000 di NVIDIA, che può essere una RTX 4050 o una RTX 4060. Sotto la scocca del device, inoltre, abbiamo anche una Neural Processing Unit di Intel specificamente pensata per l'IA. Microsoft ha confermato che si tratta della prima NPU in un PC Windows della storia, a dimostrazione di come l'Intelligenza Artificiale stia modificando il panorama hardware (non è un caso che nello stesso evento sia avvenuto anche l'annuncio di Microsoft Copilot per Windows, d'altro canto).

Il laptop, inoltre, arriva con storage SSD fino a 2 TB e RAM fino a 64 GB, nonché con due porte USB-C, una porta USB-A, un lettore per schede microSD e con la Surface Slim Pen 2 inclusa nella confezione. Microsoft ha spiegato che il dispositivo è "il più potente Surface che abbiamo mai costruito", e che esso vanta il "touchpad più inclusivo e programmabile mai visto su un PC portatile".

Dopo una breve parentesi dedicata allo Smart Display Surface Hub, pensato per le aziende e per le scuole e che di fatto rappresenta una grande lavagna digitale con tanto di sistema operativo Windows e webcam integrata, il colosso di Redmond ha dedicato anche ampio spazio al suo nuovo laptop entry-level, ovvero Surface Laptop Go 3.

Il laptop, che verrà venduto a partire da 799 Dollari sul mercato americano, è un portatile Microsoft con display da 12,4", pensato per il mercato budget e per gli studenti. A questo giro, il device è dotato di una CPU Intel Core i5 di dodicesima generazione, che secondo Microsoft renderà il dispositivo "più veloce dell'88%" rispetto al precedente Surface Laptop Go 2. La RAM e lo storage possono essere configurati rispettivamente fino a 16 e 256 GB, con un'opzione di base dotata di 8 GB di RAM.

Per il resto, il Surface Laptop Go 3 è molto simile al Laptop Go 2 di scorsa generazione: anch'esso mantiene l'aspect ratio di 3:2 e il touchscreen PixelSense, insieme ad una risoluzione non proprio esaltante di 1.536 x 1.024 pixel. In termini di connettività, invece, abbiamo una porta USB-A, una porta USB-C, un jack audio e la porta Surface Connect proprietaria sul lato. Inoltre, il Surface Laptop Go 3 ha un sensore per impronte digitali e supporta il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 e l'espansione dello storage tramite moduli SSD fino a 512 GB.