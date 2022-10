Microsoft svela Teams Premium, add-on con funzionalità extra e migliorie per privacy

Parallelamente alla sostituzione del pacchetto Office con Microsoft 365, applicazione con UI nuova di zecca e funzionalità inedite, arriva anche l’add-on Microsoft Teams Premium per la piattaforma di videoconferenze. Con essa arriva una varietà di funzionalità orientate al business.

Direttamente dal blog Microsoft si può leggere in cosa consiste Teams Premium e qual è il suo obiettivo: proporre una esperienza connessa migliore, perfezionando le riunioni e i webinar con maggiori possibilità di personalizzazione e novità lato sicurezza, il tutto a un prezzo mensile pari a 10 dollari al mese.

L’anteprima di Teams Premium arriverà a dicembre 2022, stando ai piani attuali, con lancio nel febbraio 2023. Tra le funzionalità già anticipate troviamo loghi e sfondi personalizzati per le lobby della riunione, il riepilogo delle riunioni generato da IA, ma anche guide alle riunioni per selezionare sempre il preset migliore a seconda delle esigenze.

Notevole è l’implementazione dei sottotitoli tradotti in tempo reale da 40 lingue, i quali diventano disponibili per tutti gli utenti parte della riunione nel momento in cui l’organizzatore ha Teams Premium. Così facendo, la barriera linguistica viene abbattuta per rendere le chiamate molto più produttive. Arrivano poi i Webinar con controlli avanzati per gli utenti affinché la gestione diventi molto più fluida. L’add-on, al tale proposito, introdurrà una lista d'attesa per la registrazione e l'approvazione manuale ai Webinar.

Queste comunque sono solo alcune delle novità in arrivo grazie a Teams Premium, con una potenziale roadmap che presumibilmente verrà pubblicata post lancio.

Restando in casa Microsoft, due giorni fa DALL-E è arrivata su Bing e Microsoft Edge.