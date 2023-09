Microsoft svela Windows 11 23H2: arriverà prestissimo con tante nuove funzioni!

Mentre già si parla di Windows 12, Microsoft continua a lavorare sul suo sistema operativo di attuale generazione. Durante il suo ultimo evento, infatti, la casa di Redmond ha svelato che Windows 11 riceverà un nuovo aggiornamento molto presto, con tante nuove funzioni legate all'IA e alcune feature richieste a gran voce dagli utenti.

L'update 23H2 di Windows 11 arriverà il 26 settembre e includerà la nuova funzione Copilot basata sull'IA di Microsoft, il redesign di Esplora File di Windows 11, diversi aggiornamenti e feature mai viste prime per Paint, un nuovo mixer per il volume e il supporto nativo per i file RAR e 7-Zip. Molte di queste novità sono già disponibili per gli utenti Insider da qualche tempo, perciò era più che lecito aspettarsi che esse sarebbero arrivate molto presto anche in versione stabile.

Ovviamente, la novità principale è Windows Copilot. In arrivo con Windows 11 23H2, Copilot porterà la medesima esperienza di Bing Chat anche su desktop. L'assistente IA di Microsoft comparirà sotto forma di sidebar sull'interfaccia del sistema operativo e vi permetterà di controllare al volo le impostazioni del PC, le app installate e le funzioni di sistema. Come Bing Chat, poi, anche Copilot risponderà alle vostre domande tramite la sua chat: ora che Cortana è andata in pensione, il nuovo assistente AI-Based di Redmond avrà campo libero su tutti i PC Windows 11!

Il nuovo design di Esplora File è ormai noto da tempo: l'aggiornamento non è funzionale, ma legato all'UI dell'applicazione di sistema. L'interfaccia rinnovata riguarda anzitutto la homepage di Esplora File, che presenta delle anteprime più grandi dei file e una visualizzazione più moderna per i file recenti. Anche il mixer del volume di Windows 11 ha ricevuto un redesign completo: esso può facilmente essere aperto dalla taskbar e permette di impostare singolarmente il volume generale del sistema e quello di ogni app attiva.

Per quanto riguarda le nuove utility, invece, non possiamo che segnalare il supporto nativo di Windows 11 ai file RAR e 7-Zip, nonché a dei formati meno utilizzati come GZ e TAR. Nel 2024, poi, gli utenti Windows potranno creare i propri archivi RAR e 7-Zip senza app terze parti. Inoltre, gli utenti che possiedono un PC convertibile o uno schermo compatibile con stilo o penna smart saranno felici di sapere che il prossimo aggiornamento di Windows 11 implementerà la funzione Ink Anywhere, che vi permetterà di scrivere con il vostro pennino in qualsiasi box testuale del sistema operativo: le scritte verranno poi tradotte automaticamente in testo da Windows 11.

Infine, per i gamer più incalliti Microsoft ha implementato su Windows 11 il controllo nativo delle luci RGB. La funzione, chiamata Dynamic Lighting, controllerà tutti i dispositivi RGB compatibili con lo standard Open HID LampArray: tra i prodotti compatibili già annunciati ci sono quelli di Acer, ASUS, HP, HyperX, Logitech, Razer e Twinkly.