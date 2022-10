Microsoft potrebbe aver svelato accidentalmente un prototipo di Windows 12

Nel corso dell’evento Microsoft del 12 Ottobre 2022, il colosso di Redmond potrebbe aver accidentalmente svelato la prossima versione di Windows, che potrebbe vedere la luce nei prossimi anni.

La notizia è stata riportata da Zac Bowden di Windows Central, secondo cui durante il keynote sarebbe stata mostrata una versione aggiornata dell’interfaccia di Windows, caratterizzata da una barra delle applicazioni mobile sulla parte inferiore dell’UI, le icone di sistema in alto a destra, una casella di ricerca al centro in alto e l’orario in alto a sinistra.

Dal momento che si trattava di un’immagine a bassa risoluzione, Bowden ha tentato di ricrearla con il risultato che potete vedere in calce.

Secondo alcune indiscrezioni, Microsoft starebbe al lavoro da tempo su Windows 12 ed il progetto sarebbe internamente noto come “Next Valley”. Tuttavia, non è noto se l’UI sarà come quella mostrata all’Ignite Conference e Bowden dopo aver parlato con alcune fonti sostiene che quella mostrata qualche ora fa è rappresentativa degli obiettivi di progettazione che Microsoft spera di raggiungere con la prossima release. Ovviamente è ancora prematuro parlare di Next Valley, che alcuni danno per in arrivo sui PC solo nel 2024, ma come sempre consigliamo di prendere le voci di questo tipo con le pinze.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.