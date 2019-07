Microsoft ha svelato la nuova Cortana per Windows 10

Sembra proprio che ci sia aria di novità in casa Microsoft. Infatti, dopo il leak legato al nuovo design del menu Start, a quanto pare è giunto il momento di ripensare anche Cortana, il noto assistente digitale di Windows 10. Le novità non sembrano mancare di certo, tra buone e cattive notizie.

In particolare, la società di Redmond ha rivisto l'interfaccia utente dell'app Cortana, come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia. Stiamo parlando di modifiche ufficiali, in quanto questa versione è già stata rilasciata in fase Beta e supporta le ricerche via testo e tramite comandi vocali. Un'altra novità che potrebbe invece far storcere il naso a qualcuno è quella del possibile abbandono della versione Xbox One di Cortana, ma quest'ultimo non è ancora stato confermato ufficialmente da Microsoft.

Quello che è certo è invece che la nuova app Cortana punterà anche agli utenti business. L'aggiornamento porterà con sé il supporto ai temi scuri e chiari di Windows 10 e renderà "Ehi, Cortana" meno invadente rispetto alla precedente versione. Stando alla società di Redmond, dovrebbero anche esserci delle ottimizzazioni per quanto riguarda le prestazioni dell'assistente digitale.

La build che contiene le novità per Cortana è la 18945, mentre il rilascio definitivo della funzionalità dovrebbe avvenire nel 2020. "Non tutte le funzionalità della precedente esperienza Cortana sono disponibili al momento", ha spiegato Dona Sarkar, a capo del progetto Windows Insider di Microsoft.