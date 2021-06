Microsoft svelerà la nuova versione di Windows il 24 Giugno: ecco cosa aspettarsi

La nuova generazione di Windows sarà presentata presto. Dopo le dichiarazioni rese da Microsoft la scorsa settimana, la società ha confermato che la prossima versione del proprio sistema operativo sarà svelata ufficialmente nel corso di un evento in programma il 24 Giugno ed intitolato "What’s next for Windows”.

Il focus dell'evento sarà l'aggiornamento noto come "Sun Valley" per Windows 10, che a giudicare dalle indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, dovrebbe portare con se dei nuovi elementi nell'interfaccia grafica, oltre che una serie di altre modifiche.

Un rapporto di Windows Central ha rivelato che l'update introdurrà una barra delle applicazioni ridisegnata che potrebbe avere le app bloccate e potrebbe funzionare meglio con i dispositivi dotati di touch screen.

Non sono escluse novità anche dal fronte dell'app store: Microsoft potrebbe portare dei miglioramenti per rendere le applicazioni ed i giochi più facili da trovare, mentre per quanto riguarda gli sviluppatori, potrebbero essere in grado di inviare diversi tipi di app.

Novità in arrivo anche in altri comparti dell'OS: è previsto l'arrivo di un grafico sull'utilizzo della batteria, un widget Notizie ed Interessi nella barra delle app ed una migliore gestione delle schede su Edge.

Nel frattempo, Microsoft è alle prese con alcuni problemi con l'aggiornamento KB5003214 di Windows 10. L'aggiornamento Sun Valley, inoltre, potrebbe portare tante novità anche sul Task Manager di Windows 10.