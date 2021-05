Microsoft Teams, in arrivo funzionalità inedite per migliorare le chiamate

Non è solo Microsoft Edge a ricevere novità in questo periodo, anche la piattaforma per videoconferenze Microsoft Teams con l’ultimo aggiornamento ha ricevuto diverse, nuove funzionalità interessanti pensate per migliorare l’esperienza d’uso durante le chiamate: ecco di cosa si parla.

La prima tra queste consiste in migliorie per i controlli di disattivazione dell'audio, introdotte per garantire maggiore flessibilità durante le riunioni su Teams: molto semplicemente, consisteranno nella possibilità di selezionare il nome dell’utente di interesse, premere il pulsante “…” per aprire il menu e scegliere, infine, l’opzione “Non consentire l'attivazione dell'audio” così da mutare l’audio in input fino alla riattivazione.

Secondo quanto riportato da Windows Latest, questa feature sembrerebbe essere già attiva e funzionante su Microsoft Teams per la maggior parte degli utenti. Non resta dunque che provarla con mano nel corso di una chiamata o videochiamata; se non risulterà disponibile, basterà attendere qualche giorno dato che la sua distribuzione sarà comunque graduale, dalla versione desktop dell’applicazione alla versione mobile per Android e iOS.

Altra novità che approderà su Microsoft Teams con i prossimi aggiornamenti riguarderà il cambio di posizione di diverse schermate, tra cui la pagina dei contatti, le impostazioni e la cronologia delle chiamate effettuate con il proprio account. Ognuna di esse apparirà, infatti, sotto la medesima voce così da facilitare l’esperienza d’uso anche agli utenti appena iscrittisi alla piattaforma.

In questo caso, però, si parla di un rilascio verso metà o fine maggio 2021 assieme ad altre funzionalità già presentate dalla casa di Redmond come il supporto nativo delle notifiche su macOS, riunioni di grandi dimensioni e visualizzazione dinamica delle chiamate, tutte originariamente previste per il lancio nel mese di aprile ma poi rinviate per motivi sconosciuti all’utenza. Di alcune di queste feature abbiamo già parlato in un articolo ad hoc nel corso di marzo 2021, assieme alla riduzione del consumo di rete mobile.