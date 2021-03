Microsoft Teams, in arrivo nuove funzionalità e una riduzione del consumo di rete

Microsoft Teams ha in cantiere molte novità: assieme alla crittografia End-to-end per le chiamate e feature inedite lato presentazioni, gli sviluppatori del colosso di Redmond stanno lavorando anche su miglioramenti per l’app desktop e anche su dispositivi mobili Android e iOS.

Come riportato anche dai colleghi di Windows Latest, infatti, la società sta per introdurre un layout in cui, all’interno della modalità Together che consente di mettere i partecipanti in cima a uno sfondo condiviso, sarà possibile far apparire la presentazione dei contenuti sul lato sinistro dell'app e i partecipanti sul lato destro. Una novità esclusivamente grafica ma che permette comunque di migliorare l’esperienza d’uso.

Altra novità è la riduzione dell’utilizzo della rete mobile da parte dell’applicazione di Microsoft Teams installata su smartphone e tablet: il nuovo aggiornamento ottimizzerà l'utilizzo della rete con una modalità “dati bassi” facoltativa abilitabile direttamente dal pannello Impostazioni. L’efficacia di questa modalità dipenderà poi dal numero di partecipanti a una chiamata o videoconferenza, oltre che dalle prestazioni della connessione offerta dal proprio operatore telefonico.

Queste due feature inedite al momento non hanno una data di rilascio definitivo per tutti gli utenti, dunque non ci resta che aspettare il fatidico aggiornamento di Microsoft Teams.

Intanto, rimanendo nel mondo della società statunitense, a metà febbraio ha annunciato l’arrivo di due nuove versioni del pacchetto Office, ovvero Office 2021 per i clienti consumer e Office LTSC per quelli business.