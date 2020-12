Microsoft Teams, in arrivo nuovi controlli su audio e video prima delle chiamate

Dopo l’annuncio del lancio di due nuove feature pensate appositamente per lavoratori, docenti e studenti, Microsoft ha rilasciato ufficialmente un’altra novità nella sua piattaforma di videoconferenze Microsoft Teams. Essa riguarda una scheda dedicata al controllo di impostazioni audio e video immediatamente prima dell’avvio delle chiamate.

Come mostrato dai colleghi di Windows Latest, da cui sono prese sia l’immagine di copertina che quella in calce all’articolo che svelano come sarà e come funzionerà l’interfaccia, quest’ultima consentirà agli utenti di configurare ogni dettaglio relativo ad audio e video (ergo la webcam o videocamera collegata al dispositivo) prima di unirsi alle riunioni in corso.

In questa schermata sarà possibile scegliere anche filtri di sfondo, accendere e spegnere il microfono, modificare le preferenze audio o altro ancora, così da verificare che ogni dettaglio sia a posto e perfettamente funzionante. C’è da dire, però, che non tutti gli utenti si sono detti soddisfatti di questa novità: alcuni di essi avrebbero infatti segnalato che colleghi o insegnanti erano confusi e “sopraffatti dalla scelta e dai controlli”.

In risposta, un membro del team di sviluppatori dietro Microsoft Teams ha affermato che la società lavorerà per fornire agli utenti maggiore chiarezza sul significato di tali opzioni, così da dare loro la sicurezza che serve prima di partecipare alle videochiamate.

Oltre alla nuova esperienza di riunione, disponibile per tutti gli utenti che eseguono Microsoft Teams versione 1.3.00.30866 o successiva, il colosso di Redmond ha affermato che nelle prossime settimane renderà disponibile anche la modalità di visualizzazione relatore per le presentazioni di PowerPoint, per migliorare ulteriormente l'esperienza d’uso complessiva nel corso delle riunioni di Teams.

Ricordiamo inoltre che da qualche settimana su Microsoft Teams è disponibile anche una interfaccia grafica del menu chiamate completamente rinnovata, oltre che l’integrazione del software a CarPlay.