Microsoft Teams a breve riassumerà le riunioni e le lezioni che hai perso

Microsoft Teams sta per ricevere tante altre novità interessanti: dopo avere visto le ultime feature dedicate all’interfaccia di condivisione dei file durante le riunioni, sono proprio queste ultime a ricevere una funzionalità inedita molto utile, anche se solo sul client desktop per il sistema operativo Windows. Vediamo di cosa si tratta.

Chiamata “Recap” o Riepilogo, consentirà agli utenti di accedere alla registrazione della riunione, alla chat, alle note e alla trascrizione dalla scheda della riunione al suo termine, così da permettere a tutti coloro che l’hanno persa – o che vogliono ricontrollare qualche slide, spiegazione di un docente o quant’altro – di recuperare nel dettaglio ciò che è stato detto.

La funzione verrà integrata direttamente dagli sviluppatori in maniera automatica, dunque non sarà necessario toccare le Impostazioni di Microsoft Teams o della chiamata in questione. L’implementazione dovrebbe avvenire, secondo i piani del colosso di Redmond, verso fine febbraio, mese in cui arriverà anche il menu della cronologia per facilitare agli utenti la navigazione tra le schermate del servizio, dal calendario alle singole chat con i propri contatti.

Ma Microsoft sta lavorando anche alla nuova modalità di presentazione “visualizzazione relatore”, progettata per cambiare il modo in cui le diapositive di PowerPoint vengono presentate agli altri disponibili in una riunione: grazie a questa modalità, chi deve presentare il progetto d’interesse potrà visualizzare le slide e le note in maniera molto più intuitiva e chiara, come potete vedere dall’immagine in calce all’articolo.

Insomma, non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti del servizio per videoconferenze per potere sfruttare al massimo queste feature inedite. Ricordiamo, infine, che su Microsoft Teams sono anche arrivati nuovi controlli per audio e video immediatamente prima dell’avvio delle chiamate.