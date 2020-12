Microsoft Teams, cambia l'interfaccia delle chiamate e aggiunto supporto a CarPlay

Il colosso Microsoft ha deciso di apportare diverse modifiche alle funzionalità del suo servizio per videochiamate e conferenze Microsoft Teams, cambiando completamente l’interfaccia grafica del menu chiamate e della cronologia delle chat con i contatti, oltre che integrando il software a CarPlay: vediamo tutte le novità.

Partendo dall’interfaccia inedita che potete vedere anche nell’immagine in calce all’articolo diffusa dal colosso di Redmond, ora essa mostrerà i contatti e le loro foto profilo, i messaggi vocali e le chiamate passate in un’unica posizione. Questa rivoluzione della schermata è stata attuata per permettere all’utente di sostituire il proprio smartphone assicurando la massima qualità e il numero più alto di funzionalità direttamente su Microsoft Teams, integrando anche la protezione antispam delle chiamate, la ricerca inversa del numero e la possibilità di unire più chiamate.

Non solo, ma tutti gli utenti di Teams a breve potranno trasferire tali chiamate anche tra dispositivi mobili e PC, così da potersi spostare dalla propria postazione senza alcun problema. Inoltre, l’applicazione consentirà di partecipare senza audio su un dispositivo aggiuntivo, così da trasferire la chiamata e terminarla automaticamente quando necessario; tale feature, però, arriverà soltanto a inizio 2021.

Una novità particolare è poi il supporto per CarPlay a Microsoft Teams per consentire agli utenti possessori di auto con CarPlay integrato di controllare le conferenze e i team durante i propri viaggi in massima sicurezza, utilizzando assistenti vocali come Siri per avviare o rispondere alle chiamate. Nonostante ciò, non è ancora chiaro se e quando l’applicazione supporterà anche Android Auto. Infine, durante le riunioni in Microsoft Teams ci saranno anche altre nuove opzioni come registrare la sessione su SharePoint o OneDrive per condividerla con persone esterne.

Insomma, Microsoft ha veramente voluto “sbancare” portando tante novità in un unico grande aggiornamento, nel tentativo di riconfermare la piattaforma Teams tra le migliori per le videoconferenze.

Nel mentre, la compagnia di Satya Nadella sta lavorando anche sul nuovo Fluent Design proprio per Microsoft Teams, un piccolo assaggio di ciò che sarà uno dei più grandi cambiamenti alla grafica dell’intero sistema operativo Windows 10 in arrivo per l’autunno 2021. O ancora, di recente Microsoft Word ha ricevuto un tema nero per la modalità oscura.