Microsoft Teams consentirà di invitare fino a 250 persone in una chat

Microsoft vuole continuare a facilitare l’utilizzo della sua piattaforma Teams e starebbe lavorando a una nuova funzionalità che permetterà di aumentare da 100 a 250 il limite di partecipanti alle chat di gruppo. La nuova feature sarà distribuita gradualmente entro la metà di maggio.

Nel corso degli ultimi mesi, Microsoft ha lavorato duramente per aggiungere sempre maggiori caratteristiche, in modo da rendere l’esperienza WFH (Work From Home) sempre più coinvolgente ed utile alla maggior parte dei partecipanti.

L'aumento del limite di chat di gruppo da 100 a 250 in Microsoft Teams risulterà molto utile soprattutto alle grandi aziende o a chiunque abbia bisogno di avviare chat di gruppo con un numero estremo di utenti.

Più saranno le persone collegate più potrebbe aumentare il rischio di ritrovarsi delle chat room invase da una raffica di notifiche che ne comprometterebbero l’utilizzo. Per evitare ciò, Microsoft disattiverà alcune funzionalità come le risposte automatiche di Outlook, gli stati dei team, l'indicatore di digitazione, le chiamate audio e video, la condivisione e le conferme di lettura. Questi blocchi partiranno ogni qual volta una chat dovesse includere più di 20 persone.

Attualmente, gli amministratori non possono limitare il numero di utenti partecipanti ad una chat in Microsoft Teams. E’ necessario, infine, precisare, che il nuovo aggiornamento non apporterà alcuna modifica al limite massimo di utenti attivi durante una chiamata, rimanendo fermo a 20. Come restano invariati il numero di allegati da poter condividere.

Microsoft ha rilasciato nei giorni scorsi anche un altro aggiornamento per proteggere gli account di Teams che potevano essere rubati tramite una semplice GIF.

Recentemente Microsoft Teams ha fatto registrare un aumento del numero di utenti attivi durante la pandemia da COVID-19. Lo strumento, nato per la collaborazione a distanza, presenta ora oltre 75 milioni di utenti attivi giornalmente, rispetto ai 44 milioni del mese di marzo.