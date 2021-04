Microsoft Teams down oggi 27 Aprile: segnalati problemi anche in Italia

Problemi per Microsoft Teams oggi 27 Aprile 2021. Da qualche minuto, la piattaforma di collaborazione online del colosso di Redmond non sembra funzionare a livello mondiale, ed alcune segnalazioni sono arrivate anche dall'Italia.

Come certificato dalla pagina DownDetector, e confermato anche dall'account ufficiale Twitter Microsoft 365 Status, il problema si starebbe verificando in tutto il mondo. Microsoft, nel bollettino spiega che "stiamo esaminando la telemetria di monitoraggio e le modifiche recenti per isolare l'origine del problema. Ulteriori informazioni sono disponibili in TM252802 nel centro di amministrazione".

Il disservizio arriva in un momento storico in cui applicazioni come Teams stanno registrando un aumento dell'utilizzo a causa dello smart working e della didattica a distanza. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori informazioni.