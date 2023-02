Microsoft Teams: grandi novità a partire da marzo, userà meno risorse di sistema

È già noto che Microsoft cambierà l’app gratuita di Teams a partire dal prossimo aprile, ma questo passaggio non avverrà senza l’approdo di altre novità. Il gigante di Redmond vuole infatti distribuire da marzo 2023 una nuova versione di Microsoft Teams che consuma meno batteria e offre performance migliori.

Secondo quanto riportato anche da The Verge, questa iterazione inedita dell’app per videoconferenze viene chiamata internamente anche “Teams 2.0” o “Teams 2.1” e porterebbe agli utenti un client ricostruito da zero negli ultimi anni. Dal report si evince che questa versione rinnovata dovrebbe migliorare l'utilizzo delle risorse di sistema su PC e Laptop, portando al 50% in meno di utilizzo della memoria, delle risorse della CPU e della batteria.

Com’è possibile? A quanto pare, grazie alla decisione dell’azienda statunitense di spostare Teams dalla Electron alla tecnologia Webview2 di Edge, ottenendo così un’interfaccia utente più ottimizzata e performance superiori rispetto all’app Teams vista in questi anni. Sembra, oltretutto, che Teams 2.0 funzioni meglio persino sui notebook più vecchi e dalle specifiche tecniche più limitanti.

Questo sarà solo l’inizio del periodo di rinnovamento del servizio, comunque, dato che il 12 aprile arriverà anche la nuova app “Microsoft Teams (gratis)” in sostituzione dell’edizione Classic ora disponibile a tutti, che richiederà il pagamento di Teams Essentials per accedere anche ai dati ora salvati nella piattaforma.

Chissà, invece, quando ChatGPT arriverà su Microsoft Office.