Microsoft Teams migliora l'efficienza energetica del 50% con gli ultimi update

Microsoft sembra essere riuscita nell’intento di migliorare notevolmente le prestazioni di Microsoft Teams con gli ultimi aggiornamenti, assolutamente imperdibili specialmente per questo motivo: il calo del consumo energetico addirittura del 50% rispetto alle versioni iniziali.

Con la crescente quantità di utenti in arrivo sulla piattaforma nel corso degli ultimi anni, complice la pandemia e la digitalizzazione generale del lavoro, il team di Redmond è riuscito a garantire maggiore coerenza ed efficienza a Teams su tutti i dispositivi, le cui risorse sono ora gestite in maniera estremamente efficiente dall’applicazione.

Come spiegato da MSPowerUser, Microsoft ha avviato i test delle feature necessarie al fine di ridurre il consumo energetico in contesti di riunione aziendale interni, partendo proprio dall’accensione delle webcam e arrivando a processi ad alto consumo energetico come la codifica e il rendering dei contenuti. I processi sono stati poi valutati attentamente alla ricerca di opportunità di ottimizzazione, riducendo infine notevolmente il consumo energetico arrivando infine al traguardo del 50% in meno rispetto al 2020.

Il prossimo passaggio chiave sarà ridurre ulteriormente il consumo, aumentando al contempo la quantità di funzionalità disponibili su Teams. Ciò avverrà anche con l’arrivo di nuovi chip di ultima generazione, pensati proprio come ibrido di prestazioni ed efficienza energetica. Per assistere a questi ulteriori cambiamenti, però, sarà necessario attendere ancora parecchio tempo.

Attenzione, però, anche alla crescente diffusione di malware tramite chat di Teams.