Microsoft Teams migliora: ridotti consumo energetico e latenza chat

Dopo il reveal di Microsoft Teams Premium la società di Redmond ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l’app di videoconferenze grazie al quale sono stati ridotti il consumo energetico e la latenza del client desktop. Ancora una volta, gli sviluppatori migliorano l’esperienza d’uso.

Come ripreso da Bleeping Computer, l’azienda statunitense ha comunicato il rilascio di questo update nelle scorse ore, specificando che i risultati in questione sono stati ottenuti grazie all’aggiornamento del framework Teams con codice HTML ottimizzato e un utilizzo sapiente di JavaScript per serializzare gli array in modo più efficiente.

Scendendo nel dettaglio, uno dei Microsoft Principal Group Program Manager per Microsoft Teams ha affermato che l'app è ora più veloce del 30% quando si passa dalla chat ai thread, ovvero tra feed di attività differenti. L’ottimizzazione delle performance su questo fronte migliora la qualità delle riunione e velocizza i tempi di partecipazione in maniera sensibile, rendendo più rapide anche le varie feature accessibili durante la chiamata, tra cui l’alzata di mano.

La società ha poi aggiunto che, dopo una serie di lavori iniziata lo scorso febbraio, ora Microsoft Teams utilizza fino al 50% in meno di energia durante scenari ad alta intensità energetica come le riunioni video da più di dieci partecipanti. Coloro che usano continuamente un computer portatile per lavoro, pertanto, potranno sorridere al sapere che la batteria si esaurirà meno rapidamente.

In tutto ciò, parlando sempre della azienda di Satya Nadella, durante ottobre Microsoft ha licenziato circa 1000 dipendenti.