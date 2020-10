Microsoft Teams mostra in anteprima il nuovo Fluent Design di Windows 10

Pochi giorni fa abbiamo visto che su Windows 10 entro fine 2021 arriverà un grande aggiornamento che rinnoverà completamente l’interfaccia utente, ma in realtà una piccola anteprima la starebbe svelando il programma Microsoft Teams che, almeno nella versione web, ha già mostrato qualche modifica nello stile del Fluent Design.

Questo nuovo design esiste già nel sistema operativo di Microsoft e viene utilizzato sin da quando il design Metro di Windows 8 è stato abbandonato, ma secondo il colosso di Redmond servirebbero ancora diversi mesi prima di poterlo sfruttare nel suo pieno potenziale: l’azienda ha infatti già spiegato che Fluent Design non consiste soltanto in effetti di sfocatura e transizioni particolari da un’app a un’altra, ma anche in tanti piccoli miglioramenti per l’esperienza d’uso dell’utente.

Nell’attesa della sua versione “finale” che cambierà l’intero computer, Microsoft ha dichiarato che Fluent Design per Teams verrà distribuito ai tester questo novembre e sarà il primo assaggio della nuova esperienza grafica di Windows 10; la versione desktop di Microsoft Teams, però, lo riceverà soltanto l’anno prossimo.

Ma in cosa consiste esattamente l’ultimo aggiornamento a Teams web? Stando alle immagini mostrate anche dai colleghi di Windows Latest, di cui potete vederne un esempio in calce all’articolo, per ora i cambiamenti sono minori e applicati soltanto alle icone presenti nell’app, diventate ora più arrotondate ed eleganti; inoltre, rispetto alla versione precedente, il colore viola è stato abbandonato in alcune parti dell’interfaccia per dare spazio a un bianco più neutro. Mancano però screenshot della modalità oscura, dunque non è possibile attualmente capire tutte le modifiche effettivamente applicate da Microsoft.

Intanto l’azienda ha pensato di rilasciare l’aggiornamento KB4580364 per Windows 10 versione 20H2 che porta con sé la nuova feature Meet Now e tanti altri piccoli bug fix.