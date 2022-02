Microsoft Teams mostrerà la chat diversamente: in arrivo nuova UI compatta

Microsoft Teams sta per ottenere una novità piuttosto interessante relativa al design delle chat personali. Se siete stanchi di interfacce utente eccessivamente spaziose, preparatevi per l’imminente rilascio dell’interfaccia compatta con cui visualizzare il 50% in più di messaggi senza cambiare la dimensione della schermata.

Questa feature la conoscono certamente gli utenti di Discord e altri servizi di messaggistica, dove è già selezionabile un design più compatto grazie al quale è possibile concentrare più informazioni in uno spazio ridotto. Ciò è utile specialmente per tutti coloro che svolgono spesso multitasking durante l’utilizzo di piattaforme come quella di casa Microsoft.

Come riportato da Windows Latest, la nuova UI compatta sarà disponibile su desktop e laptop con Windows 10/11 e macOS; allo stato attuale sono completamente escluse le versioni Android e iOS di Teams, anche per un futuro più remoto. In altre parole, resterà un design confinato all’esperienza su computer, sia tramite app ufficiale, sia tramite versione Web.

L’aspetto definitivo lo potete già osservare dallo screenshot in calce alla notizia e mostra chiaramente la compattezza dei testi inviati nella chat d’interesse. Per abilitare tutto ciò dovrete recarvi su Impostazioni > Generali > Densità chat e selezionare l’opzione “Compatto”. Ma quando arriverà su Microsoft Teams? Stando ad alcune notifiche apparse agli utenti Microsoft 365, la modalità compatta arriverà in via definitiva a metà febbraio 2022.

Lo scorso dicembre, invece, è arrivata su Teams la crittografia end-to-end per le chiamate aziendali.