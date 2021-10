Microsoft Teams a breve non sarà più supportato da queste versioni di Android

Se da una parte Microsoft Teams continua a ricevere novità, come la feature per nascondere il proprio feed video durante le videochiamate, dall’altra non ne offrirà più a versioni specifiche dell’applicazione per smartphone Android. Microsoft stessa ha annunciato la fine del supporto per alcune varianti del sistema operativo del robottino verde.

Il colosso di Redmond, come ripreso da MSPowerUser, ha ufficializzato le date in cui interromperanno il supporto alla piattaforma per videoconferenze Microsoft Teams su Android. Vediamole di seguito:

Android 5 (ovvero Android Lollipop) dirà addio agli aggiornamenti di Microsoft Teams a partire dal 1° marzo 2022, con ritiro definitivo dell’app entro metà marzo;

(ovvero Android Lollipop) dirà addio agli aggiornamenti di Microsoft Teams a partire dal 1° marzo 2022, con ritiro definitivo dell’app entro metà marzo; Android 6 (ovvero Marshmallow) non supporterà più Teams dal 1° luglio 2022. L’ultima versione dell’applicazione rimarrà disponibile nel Google Play Store fino a settembre 2022, dopodiché non risulterà più scaricabile;

(ovvero Marshmallow) non supporterà più Teams dal 1° luglio 2022. L’ultima versione dell’applicazione rimarrà disponibile nel Google Play Store fino a settembre 2022, dopodiché non risulterà più scaricabile; Android 7 (ovvero Nougat) non otterrà più il supporto per Teams da inizio settembre 2022. Anche in questo caso, l’ultima versione rilasciata dell’app resterà disponibile nel negozio del colosso di Mountain View fino a dicembre 2022.

Il consiglio della società di Redmond è, ovviamente, quello di eseguire l’aggiornamento a build più recenti dell'OS di Big G. In altre parole, se necessario, sarebbe ideale acquistare uno smartphone al passo con le ultime versioni di Android.

Restando nell’universo Microsoft, l’azienda sta pensando di produrre chip proprietari per i prossimi dispositivi Surface, seguendo l’esempio di Apple con i suoi chip in-house M1.